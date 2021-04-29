Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:20

: 'da şoku! Şiddet mağduru şaştı kaldı

Son dakika haberleri... ekranlarında izleyiciyle buluşan ''da' programına geçtiğimiz günlerde katılan ve eşi 'dan şiddet gördüğünü söyleyen herkesi şoke etmişti. Dün yayınlanan programda karşı karşıya gelen Gülhan ve ikilisi yine gündeme bomba gibi düştü. Gülhan'ın Muammer'den ayrıldıktan sonraki yeni imajı herkese 'ne kaybettiğine dön bir bak istedim' der gibiydi. Yayında çocuğunun gerçek babasının DNA testi sonucu herkes şaşkına çevirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı

Geçtiğimiz günlerde 'un programına karısı 'a ulaşabilmek için başvuran , sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı

Karısı 'ın, Sezai isimli eski nişanlısına kaçtığını ve aynı zamanda eşinden şiddet gördüğünü söyleyen , 'dan yardım istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı

Ancak 'a ulaşıldıktan sonra işler iyice karışmıştı. Gülhan'a 'çocuğun babası kim diye sorunca' Gülhan'ın verdiği yanıt izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı

, çocuğunun babasının Sezai olduğunu ancak Özcan'ın kimliğine kayıtlı olduğunu 'e baba dediğini anlattı.

Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı

MUAMMER İLE GÜLHAN BOŞANDI

Dün yayınlanan son bölümde ise eşi 'den anlaşmalı olarak boşanan 'ın değişimi programa damga vurdu.

SON DAKİKA