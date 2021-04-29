Son dakika haberi: Esra Erol'da Gülhan şoku! Şiddet mağduru Muammer şaştı kaldı

Son dakika haberleri... atv ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Esra Erol'da' programına geçtiğimiz günlerde katılan ve eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel herkesi şoke etmişti. Dün yayınlanan programda karşı karşıya gelen Gülhan ve Muammer ikilisi yine gündeme bomba gibi düştü. Gülhan'ın Muammer'den ayrıldıktan sonraki yeni imajı herkese 'ne kaybettiğine dön bir bak istedim' der gibiydi. Yayında çocuğunun gerçek babasının DNA testi sonucu herkes şaşkına çevirdi. İşte tüm detaylar...