Video Yaşam Esra Erol'da; boşanan Muammer ile Gülhan çiftinin açıklamaları sosyal medyada olay oldu "Kendime geldim güzelleştim"

Esra Erol'da; boşanan Muammer ile Gülhan çiftinin açıklamaları sosyal medyada olay oldu "Kendime geldim güzelleştim"

Esra Erol'da; boşanan Muammer ile Gülhan çiftinin açıklamaları sosyal medyada olay oldu
29.04.2021 | 13:54

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atv Esra Erol'da canlı yayında; Esra Erol'un boşandıklarını açıkladığı Muammer ile Gülhan çiftinde art arda flaş açıklamalar...

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Gülhan Hanım, beyninin rahatladığını dile getirdi ve boşandıktan sonra kafasında hiçbir sıkıntının kalmadığını vurguladı. Esra Erol, Küçükçekmece'de çiftin anlaşmalı olarak boşandığını açıkladı ve tarafların birbirinden maddi taleplerinin olmadığını belirtti. Gülhan Hanım, kimsenin kendisine karışmadığını, artık çocuğu için yaşayacağını söyledi.

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