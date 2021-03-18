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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

haberi: canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! 'da intihar dostluğu!

haberler. 'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. İddialara göre; 'da yaşayan Şahap Örcün, yakın dostu Mehmet Ali Tunç ile intihar etme kararı aldı. Örcün, Çatalan Köprüsü'nden aşağıya atladı. İntihardan vazgeçen Tunç ise polisi aradı. Ancak Örcün'e ulaşılamadı. Bunun üzerine taraflar Müge Anlı'ya çıktı. Canlı yayında yaşananlar, milyonları yine ekrana topladı. İşte Müge Anlı'nın el attığı sır olayın son dakika detayları

Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 14:00
Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

haberler…, 'daki esrarengiz olayla ilgili düğmeye bastı. İddialara göre; Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), Mehmet Ali Tunç'un (63) yanına gitti.

Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

İddiaya göre burada Örcün'e alacaklıları telefon etti. Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye denedi.

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Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

Ancak daha sonra kendisi de arkadaşıyla birlikte intihara karar verdi.

Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

Bu nedenle iki arkadaş, önce evde ölmek istedi. Fakat başarılı olamayan ikili, gece Çatalan Köprüsü'ne gitti.

Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

Burada bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi. Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda vazgeçti.

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