Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında sinirlendi: Sizin kafa gidik! Adana'da intihar dostluğu!

Son dakika haberler. Müge Anlı'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. İddialara göre; Adana'da yaşayan Şahap Örcün, yakın dostu Mehmet Ali Tunç ile intihar etme kararı aldı. Örcün, Çatalan Köprüsü'nden aşağıya atladı. İntihardan vazgeçen Tunç ise polisi aradı. Ancak Örcün'e ulaşılamadı. Bunun üzerine taraflar Müge Anlı'ya çıktı. Canlı yayında yaşananlar, milyonları yine ekrana topladı. İşte Müge Anlı'nın el attığı sır olayın son dakika detayları
Giriş Tarihi: 18.03.2021
13:59
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
14:00
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