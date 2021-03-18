Müge Anlı'da canlı yayında stüdyo karıştı! Birbirlerine girdiler... Esrarengiz Şahap Örcün olayında şok | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mart 2021 Perşembe canlı yayınında stüdyoda gergin anlar! Müge Anlı'nın Adana'da elleri bağlı olarak suya atlayarak kaybolan 53 yaşındaki Şahap Örcün olayında taraflar birbirlerine girdi...