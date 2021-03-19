Müge Anlı'da esrarengiz Şahap Örcün olayında son dakika! Olay yerinden canlı yayın... | Video
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye gündemine gelen Adana'daki esrarengiz Şahap Örcün olayından son dakika haberleri! Müge Anlı, Şahap Örcün'ün elleri bağlı olarak suya atladığı iddia edilen yerde polis ekiplerinin arama çalışmalarını canlı yayınla ekrana getirdi ve son gelişmeleri aktardı...