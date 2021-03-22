SON DAKİKA: Müge Anlı'da esrarengiz Şahap Örcün olayının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 22 Mart Pazartesi canlı yayınında Müge Anlı, Şahap Örcün va arkadaşının ortaya çıkan son görüntülerini paylaştı! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Şahap Örcün'ün elleri bağlı olarak suya atladığı iddia edilmişti!