Video Yaşam Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
24.03.2021 | 10:18

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atv Müge Anlı canlı yayınında şoke eden ölüm son dakika ölüm haberi! Müge Anlı esrarengiz Ferhan Tetik olayında; Ferhan Tetik'in cesedinin ağaca asılı olarak bulunduğunu duyurdu. Ferhan Tetik'in cesedinin ağaca asılı olarak bulunduğu bölgeden ilk görüntüler ve son bilgiler canlı yayında....

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