Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

atv Müge Anlı canlı yayınında şoke eden ölüm son dakika ölüm haberi! Müge Anlı esrarengiz Ferhan Tetik olayında; Ferhan Tetik'in cesedinin ağaca asılı olarak bulunduğunu duyurdu. Ferhan Tetik'in cesedinin ağaca asılı olarak bulunduğu bölgeden ilk görüntüler ve son bilgiler canlı yayında....