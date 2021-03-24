Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
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atv Müge Anlı canlı yayınında şoke eden ölüm son dakika ölüm haberi! Müge Anlı esrarengiz Ferhan Tetik olayında; Ferhan Tetik'in cesedinin ağaca asılı olarak bulunduğunu duyurdu. Ferhan Tetik'in cesedinin ağaca asılı olarak bulunduğu bölgeden ilk görüntüler ve son bilgiler canlı yayında....