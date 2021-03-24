Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi! | Video
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan 15 yaşındaki Melahat Güllü'yü kaçıran 32 yaşındaki yakın akraba Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi: "Brad Pitt bile bu kadar..."