Müge Anlı'da 3 çocuğunu terk edip bir erkekle kaçan Emel Şimşek'e canlı yayında şok üstüne şok! 'Beraber olduğu kadınları..."
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek 'Fatih' isimli bir erkekle kaçan Emel Şimşek isimli kadın "Fatihle mutluyum" diye ısrar ederken art arda bakın hangi gerçeklerle yüzleşerek çok üstüne şok yaşadı...