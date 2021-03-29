Müge Anlı'da sevgilisi dolandırıcı çıkan Emel Şimşek kocasıyla böyle barıştı! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mart 2021 Pazartesi canlı yayınına; sevgilisi doladırıcı çıkınca kocası ve çocuklarına geri dönmeye karar veren Emel Şimşek'in gözyaşları damga vurdu! Fatih isimli erkekle kaçarak beraber yaşamaya başlayan Emel Şimşek, yasak aşk yaşadığı sevgilisinin dolandırıcı olduğu ortaya çıkınca şok üstüne şok yaşamıştı. İşte Müge Anlı'da sevgilisinden ayrılarak kocası ve çocuklarına geri dönme kararı alan Emel Şimşek'in kocası ile canlı yayında yaşadığı o duygusal anlar...