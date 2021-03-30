Müge Anlı'da SON DAKİKA: 57 yaşındaki kadına çirkin aşk tuzağı! Eve giren kar maskeli eldivenli adam dehşeti yaşattı
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına; 57 yaşındaki Nalan Ülker'in düştüğü aşk tuzağı ve yaşadığı dehşet anları damga vurdu!