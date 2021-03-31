Müge Anlı'da son dakika 'Kanlı sopa' itirafı! Müge Anlı'dan şüpheli ölüme tepki "Malına mülküne konacağını sanma"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Mart 2021 Çarşamba canlı yayınında; Ayten Sevim'in şüpheli ölümü olayında kan donduran 'Kanlı sopa' itirafı! Müge Anlı'dan 'kanlı sopa' itirafı ardından Ertuğrul Sevim'e şüpheli şekilde ölen Ayetn Sevim'in mal varlığı ile ilgili sert tepki "Sakın malına mülküne konacağını sanma"