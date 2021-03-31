Müge Anlı'da son dakika 'Kanlı sopa' itirafı! Müge Anlı'dan şüpheli ölüme tepki "Malına mülküne konacağını sanma"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi | Video 31.03.2021 | 12:03
01:54
Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video 31.03.2021 | 12:03
03:24
06:21
05:13
09:20
04:08
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü | Video 31.03.2021 | 10:34
01:49
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video 31.03.2021 | 10:34
04:08
Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı 31.03.2021 | 11:07
01:20
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı | Video 31.03.2021 | 11:24
01:30
01:25
03:34
Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada! 31.03.2021 | 10:13
01:45
Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgası kamerada 31.03.2021 | 10:33
09:44
01:21
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar | Video 31.03.2021 | 10:06
01:08
Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video 31.03.2021 | 10:01
00:45
02:45
Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı 31.03.2021 | 08:17
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Mart 2021 Çarşamba canlı yayınında; Ayten Sevim'in şüpheli ölümü olayında kan donduran 'Kanlı sopa' itirafı! Müge Anlı'dan 'kanlı sopa' itirafı ardından Ertuğrul Sevim'e şüpheli şekilde ölen Ayetn Sevim'in mal varlığı ile ilgili sert tepki "Sakın malına mülküne konacağını sanma"