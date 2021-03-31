Müge Anlı'da son dakika haberi: Esrarengiz Şahap Örcün olayında şok! Cesedi elleri bağlı olarak bulundu

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Müge canlı yayınında; son dakika haberi; Müge Anlı, canlı yayında; Şahap Örcün'ün cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi. Şahap Bey'in elleri bağlı bulunduğunu, cesedi ise köprünün ayağında bulunan restorandaki kişinin bulduğunu açıkladı. Adil Bey, bu işin içerisinde farklı bir şey olduğunu, ellerinin bağlandığını, başka birinin bağladığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Şevki Sözen, ipin nasıl bağlanılmış olduğuna bakılınca biri mi bağladı, kendisi mi bağladı anlaşılacaktır dedi. Adil Bey, ipin kırmızı olduğunu, telefonda gördüğü kadarıyla ipin birazcık açık olduğunu dile getirdi.

Adana'da borçları nedeniyle intihar etmek için Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün'ün (53) Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 'İntihara teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan arkadaşı Mehmet Ali Tunç, olay günü Örcün'ün kendisini köprüye çağırdığını, gittiğinde onu elleri bağlı olarak gördüğünü ve intihardan vazgeçirmeye çalıştığını söylemişti.

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan, su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, alacaklarının sürekli aradığı için Şahap Örcün'ün intihara kalkıştığını söyledi. Yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü'ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün'ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü. Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Arkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, "Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



CESEDİ BULUNDU

Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bu sabah Seyhan Baraj Gölü'nde bir ceset bulundu. Bölgedeki bir restoranın çalışanı, Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçlar tarafından ceset, kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin, Şahap Örcün'e aiü olduğu belirlendi.



ELİ BAĞLI ŞEKİLDE ÇIKARTILDI

Arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un kendi ellerini kördüğüm bağlayarak suya atladığını öne sürdüğü Şahap Örcün'ün cesedinde inceleme yapıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartıldığı belirtilen Şahap Örcün'ün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.