Müge Anlı'da esrarengiz Ferhan Tetik olayında şok sözler! Ferhan Tetik'in karısının eski kocası... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
00:13
04:51
04:51
16:22
01:29
Köpeği ısıran küçük çocuk görenleri gülme krizine soktu | Video 23.03.2021 | 12:54
00:22
SON DAKİKA: Yozgat’ta korku dolu anlar! Dev hortum kamerada | Video 23.03.2021 | 12:50
08:11
01:07
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi | Video 23.03.2021 | 12:13
01:04
SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video 23.03.2021 | 12:13
01:35
Bursa'da vahşet! Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler | Video 23.03.2021 | 12:11
01:21
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın | Video 23.03.2021 | 11:45
02:08
02:39
Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı | Video 23.03.2021 | 11:45
01:44
İstanbul Avcılar'da çukura düşen oğlak kurtarıldı | Video 23.03.2021 | 11:47
04:11
03:00
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı | Video 23.03.2021 | 11:02
05:18
Küçük Yusuf’la ördeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor | Video 23.03.2021 | 10:48
03:22
Kars Çayı taştı, ağaçlar sular altında kaldı | Video 23.03.2021 | 10:48
atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem gelen esrarengiz Ferhan Tetik olayında şok sözler! Müge Anlı canlı yayınına stüdyoya gelmeden canlı bağlantı ile katılan katılan Ferhan Tetik'in karısına Ferhan Tetik'in yakınları sert tepki gösterdi.