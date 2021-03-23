Müge Anlı'da esrarengiz Ferhan Tetik olayında şok sözler! Ferhan Tetik'in karısının eski kocası... | Video

atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem gelen esrarengiz Ferhan Tetik olayında şok sözler! Müge Anlı canlı yayınına stüdyoya gelmeden canlı bağlantı ile katılan katılan Ferhan Tetik'in karısına Ferhan Tetik'in yakınları sert tepki gösterdi.