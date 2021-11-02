Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

Son dakika haberleri... Kayseri'de geçirdiği menüsküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) torunu Kübra Kolkıran, yakalandığı koronavirüsü, ailesi ve teyzelerine de bulaştırdı. Gümüş Bozkurt tek başına yaşamasına rağmen evleri yakın olduğu için her gün gidip bakımını yapan çocukları da hastalığı annelerine bulaştırma korkusuyla, yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesiyle, Rus uyruklu Maya Karimova'yı bakıcı olarak tuttu.