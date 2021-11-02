HaberlerYaşamSon dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:42Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:43
Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...
Son dakika haberleri... Kayseri'de koronavirüse yakalanan ailenin 83 yaşındaki anneleri Gümüş Bozkurt'a tuttukları Rus bakıcının, yaşlı kadını, ağzını yastıkla kapatıp dövdüğü, tuvaletini yapmaması için aç bıraktığı ortaya çıkan Rus Bakıcı Maya Karimova'nın yaşlı kadının sesinin çıkmaması için yüzüne yastık ve yorganla bastırarak dövdüğü ve ilaçlarını vermediği ortaya çıktı.