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Haberler Yaşam Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:43

Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

Son dakika haberleri... Kayseri'de koronavirüse yakalanan ailenin 83 yaşındaki anneleri Gümüş Bozkurt'a tuttukları Rus bakıcının, yaşlı kadını, ağzını yastıkla kapatıp dövdüğü, tuvaletini yapmaması için aç bıraktığı ortaya çıkan Rus Bakıcı Maya Karimova'nın yaşlı kadının sesinin çıkmaması için yüzüne yastık ve yorganla bastırarak dövdüğü ve ilaçlarını vermediği ortaya çıktı.

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

Son dakika haberleri... Kayseri'de geçirdiği menüsküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) torunu Kübra Kolkıran, yakalandığı koronavirüsü, ailesi ve teyzelerine de bulaştırdı. Gümüş Bozkurt tek başına yaşamasına rağmen evleri yakın olduğu için her gün gidip bakımını yapan çocukları da hastalığı annelerine bulaştırma korkusuyla, yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesiyle, Rus uyruklu Maya Karimova'yı bakıcı olarak tuttu.

Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

GÖRÜNTÜLÜ ARADIKLARINDA ANNELERİNİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA...

Bozkurt'un çocukları, telefonla görüntülü olarak aradıklarında, "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları veren Karimova, karantinalarının bitmesinin ardından da bir süre daha eve gelmemelerini hastalığı tamamen atlatıp öyle gelmelerini söyledi.

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Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

SON DAKİKA
EVE DÖNDÜKLERİNDE ANNELERİNİ TANIYAMADILAR

15 gün sonra eve giden çocukları, Gümüş Bozkurt'un 15 kilo verdiğini ve adeta iğne-ipliğe döndüğünü gördü. Bakıcının tatlı diline inanan aile, Gümüş Bozkurt'un hiç konuşmamaya başladığını ve çok zayıfladığını görünce şüphelendi. Bunun üzerine Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı.

Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

YASTIKLA BOĞMAYA KALKIŞMIŞ

Yaşadıklarını anlatan Kübra Kolkıran, "Kamera görüntülerinde, anneannemin yatarken belirli aralıklarla sağa sola çevirmesi gerekirken, bunların hiçbirini yapmadığını ve sürekli telefonda sevgilisi ile konuştuğunu gördük. Bu görüntüleri izleyince işine hemen son verdik.

Son dakika haberler | Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...

Teyzem anneannemin altını değiştirince morlukları fark etti. Anneannem bakıcının ayrıldığını anlayınca tekrar yemeye içmeye ve konuşmaya başladı ve bize bakıcı kadının korkusundan konuşamadığını belirterek, "Komşular sesimi duymasın diye ağzımı yastık ve yorganla kapatıyordu.

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