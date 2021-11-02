Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye aç bıraktı, ağzını yastıkla kapatıp dövdü | Video

Kayseri'de koronavirüse yakalanan ailenin 83 yaşındaki anneleri Gümüş Bozkurt'a tuttukları Rus bakıcının, yaşlı kadını, ağzını yastıkla kapatıp dövdüğü, tuvaletini yapmaması için aç bıraktığı ortaya çıkan Rus Bakıcı Maya Karimova'nın yaşlı kadının sesinin çıkmaması için yüzüne yastık ve yorganla bastırarak dövdüğü ve ilaçlarını vermediği ortaya çıktı.