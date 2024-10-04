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Giriş Tarihi: 04.10.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 18:11

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih'te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış

Son dakika haberleri... İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir genç kızı öldüren zanlı genç kızın kafasını kestikten sonra surlardan aşağı atladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin yarım saat arayla çifte katliam yaptığı ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış

İstanbul Fatih'teki korkunç olayın arkasından çifte cinayet çıktı. Fatih Edirnekapı surlarından atlayarak intihar eden kişinin yarım saat arayla iki kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış

Fatih ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.

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SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış

Zanlı daha sonra ise surlardan atlayarak intihar etti. Konuyla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış

İddiaya göre Edirnekapı surlarından atlayan 19 yaşındaki S.Ç.'nin 15:30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde yine 19 yaşındaki A.H. isimli kadını öldürdüğü bu olaydan yarım saat sonra ise Fatih'e geçip oradaki İ.U. isimli kadını öldürdüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış

Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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