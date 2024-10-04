Giriş Tarihi: 04.10.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
18:11
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Fatih'te kan donduran olay! Kadının boğazını kesip intihar etti: Yarım saat arayla katliam yapmış
Son dakika haberleri... İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir genç kızı öldüren zanlı genç kızın kafasını kestikten sonra surlardan aşağı atladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri gitti. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin yarım saat arayla çifte katliam yaptığı ortaya çıktı.