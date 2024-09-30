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Giriş Tarihi: 30.09.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 19:07

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin'in babası Arif Güran katili açıkladı: Ondan başkası değildir

SON DAKİKA HABERLERİ |Türkiye, günlerdir Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmayı yakından takip ediyor. "Narin'in katili kim? Narin'i kim neden öldürdü?" sorularını henüz yanıt bulamamışken soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e yaptığı açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı. Arif Güran, "O adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir." sözleri ile katil olarak kimden şüphelendiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in babası Arif Güran katili açıkladı: Ondan başkası değildir

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in babası Arif Güran katili açıkladı: Ondan başkası değildir

Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in babası Arif Güran katili açıkladı: Ondan başkası değildir

Narin'in babası A Haber'e konuştu

Narin'in katili olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret eden Arif Güran şunları dile getirdi:

"Devletin gözünde ailemdeki 12 kişi şüphelidir. Kesin bir şekilde bu suçludur yapmıştır diyemiyoruz. Ama Nevzat Bahtiyar benim kızımı saklamış. O adam her akşam gelip yanımda oturuyordu. O adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir. Olaydan bir kaç gün önce kızıma para vererek kendisine alıştırmış."

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in babası Arif Güran katili açıkladı: Ondan başkası değildir

ISIRIK İZİNİN SIRRI SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın "(annesi) Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu" hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının oy birliği ile mütalaa edildiğini belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in babası Arif Güran katili açıkladı: Ondan başkası değildir

Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı.

Raporda, 8 yaşındaki kızın ağabeyi Enes Güran (18) ile annesi Yüksel Güran'a (44) ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri ve kalıpları fotoğraf, video ve grafilerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

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