Narin'in babası A Haber'e konuştu

SON DAKİKA HABERLERİ |Türkiye, günlerdir Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmayı yakından takip ediyor. "Narin'in katili kim? Narin'i kim neden öldürdü?" sorularını henüz yanıt bulamamışken soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e yaptığı açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı. Arif Güran, "O adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir." sözleri ile katil olarak kimden şüphelendiğini açıkladı.