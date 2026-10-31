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Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:56
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:58
Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı
Son dakika: Birkaç yasama döneminde üzerinde çalışılan ancak hayata geçmeyen Hal Yasası'nın bu dönem Meclis'ten geçmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının hazırladığı Hal Yasası'na ilişkin 9 maddelik taslak metnin Meclis mesaisi başladı. Uzun zamandır çalışmaları devam eden yaklaşık 30 maddelik taslak metin elenerek 9 maddeye düşürüldü.