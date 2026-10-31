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Haberler Galeri Yaşam Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:58

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Son dakika: Birkaç yasama döneminde üzerinde çalışılan ancak hayata geçmeyen Hal Yasası'nın bu dönem Meclis'ten geçmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının hazırladığı Hal Yasası'na ilişkin 9 maddelik taslak metnin Meclis mesaisi başladı. Uzun zamandır çalışmaları devam eden yaklaşık 30 maddelik taslak metin elenerek 9 maddeye düşürüldü.

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Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Son dakika... AK Parti Grubu ile ilgili bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştıkları düzenlemeyle; tarladan sofraya gelen ürünlerin denetlenmesi, komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Yasal düzenleme ile fiyat artışlarının önüne geçilmesi, kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezasının getirilmesi amaçlanıyor.

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Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

YERLİ ÜRÜNE TEŞVİK VERİLECEK

Kayıt dışılığın önlenmesine, vergi kaybının sonlandırılmasına yönelik maddeler hazırlanacak. Yerli ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak. Tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Hallerde dijital takibin güçlendirilmesi geliştirilecek. Bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi sağlanacak.

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Rafların büyük bölümüne yerli ürünlerin konulması zorunlu olacak.

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Hallerde stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak.

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Üretici ile tüketici arasındaki komisyonların devreden çıkarılarak fiyatların kural dışı artışının önüne geçilmesi sağlanacak.

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Böylelikle; üreticinin ürününü doğrudan marketlere, tüketiciye veya çevrim içi kanallara satmasının kolaylaştırılmasının önü açılacak.

Son dakika | Hal yasasına uymayanlara para ve hapis cezası geliyor! Taslak metnin Meclis mesaisi başladı

Aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması sağlanacak.

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