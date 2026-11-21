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SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul’da sağanak ve lodos alarmı! Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı: Hava bir anda değişecek!
Giriş Tarihi: 21.11.2026 09:05
SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul’da sağanak ve lodos alarmı! Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı: Hava bir anda değişecek!
SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Kuvvetli sağanak, fırtına ve sıcaklık düşüşü beklenirken, İstanbul için de AKOM tarih verdi. Peki, yağış ve fırtına ne zaman başlayacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar mı geliyor? İşte detaylar…