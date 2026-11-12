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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM'den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:16

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM'den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda. Peki, bugün habgi saatlerde etkili olacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Havalar ne zaman soğuyacak ve ilk kar nereye yağacak? İşte haritalarla güncel detaylar...

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Havalar ne zaman tam anlamıyla soğuyacak diye beklerken, kış kapıyı oldukça sert bir şekilde çalıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, başta Marmara Bölgesi olmak üzere milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "sarı kodlu" fırtına alarmını peş peşe duyurdu. İstanbul'da saatte 90 kilometre hıza ulaşarak hayatı felç etme potansiyeline sahip lodos tehlikesi başlarken, hafta sonu için dışarıda plan yapanlara da ne yazık ki kötü haber geldi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Yurdu adım adım esir alacak şiddetli sağanak yağışların hemen ardından sıcaklıklar aniden dibi görecek ve haritada ilk kar sembolleri belirecek. Peki, İstanbul'da fırtına saat kaçta zirve yapacak, şemsiyeler ne zamana kadar kapanmayacak ve kışın ilk karı nereye yağacak?

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: SAATTE 90 KM HIZA ULAŞAN FIRTINAYA DİKKAT!

İstanbul Valiliği'nin yayınladığı son meteorolojik uyarısına göre, Perşembe (bugün) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden esen rüzgarın hızı saatte 60-70 kilometreye kadar çıkarak fırtına seviyesine ulaşacak.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Asıl tehlike ise Cuma günü başlıyor! Cuma sabah saatlerinden itibaren fırtınanın şiddetini artırarak kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde 60-90 km/saat hıza ulaşması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Valilik; çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı İstanbulluları kesin bir dille uyardı. Sarı kodlu fırtınanın etkisini ancak Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kaybetmesi öngörülüyor. Ayrıca Perşembe günü iç ve doğu bölgelerde, özellikle sabah saatlerinde yoğun pus hadisesi yaşanacak; bu nedenle trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olması şart.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

İSTANBUL'DA FIRTINA VE YAĞIŞ HANGİ İLÇELERDE DAHA ETKİLİ OLACAK?

İstanbulluların en çok merak ettiği "Acaba bizim ilçeye yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtı da netleşmeye başladı. Fırtınanın getirdiği şiddetli rüzgar tüm megakenti sararken, özellikle sabah erken saatlerde Avrupa Yakası'nda Boğaz hattı ve Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerde (Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu) yer yer yağmur geçişleri yüzünü gösterecek. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve çevresinde öğleye kadar lokal yağış geçişleri işe gidiş saatlerinde sürpriz yapabilir. Fırtınanın şiddetiyle hissedilen sıcaklığın iyice düşeceği bu günlerde, özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, Boğaz köprüleri ve Şile-Beykoz hattını kullanacak sürücülerin rüzgar direncine ve kayganlaşan zemine karşı çok daha dikkatli olması gerekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

SAKARYA VE KOCAELİ VALİLİKLERİ DE UYARDI!

İstanbul'un ardından çevre illerden de peş peşe fırtına alarmları yükseliyor; Sakarya ve Kocaeli Valilikleri yaptıkları ortak duyurularla bölge halkını resmen teyakkuza geçirdi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kritik uyarılarını pekiştiren her iki valilik, Perşembe öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerinden 40-60 kilometre hızla esmeye başlayacak lodosun, Cuma sabahından itibaren adeta çığırından çıkarak saatte 90 kilometreye ulaşan şiddetli bir fırtınaya dönüşeceğini duyurdu.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Cumartesi akşam saatlerine kadar Marmara'nın doğusunda hayatı felç etme potansiyeli taşıyan bu tehlikeli sistem nedeniyle; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra ulaşımda yaşanabilecek ciddi aksamalara karşı vatandaşların maksimum tedbir seviyesinde olması gerektiği önemle vurgulandı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!

Hafta sonu için açık havada vakit geçirmeyi planlayanlara kötü haber! Perşembe ve Cuma günü Ege ile Marmara kıyılarını vuracak olan rüzgarlı ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Cumartesi günü etki alanını iyice genişletecek. Hafta sonunun ilk gününde İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri de yağışlı sistemin esiri olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Pazar gününe gelindiğinde ise Türkiye haritasında güneşi görmek adeta imkansız hale geliyor; yurdun çok büyük bir kısmında bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hafta sonu kapalı mekan planlarına geçiş yapmanın ve şemsiyeleri yanından ayırmamanın tam vakti.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

KIŞ GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR: SICAKLIKLAR ÇAKILACAK, KAR GERİ DÖNÜYOR!

Şiddetli lodos ve yaygın sağanak yağmurların ardından asıl sürpriz ise sıcaklıklardaki sert düşüşle yaşanacak. Yurt genelinde etkili olan yağışlar, Pazar ve Pazartesi günleri yerini hissedilir bir soğumaya bırakıyor. Bu ani soğumayla birlikte, Pazar gününden itibaren yurdun en kuzeydoğu kesimlerinde (Ardahan ve çevresi) kışın habercisi olan ilk kar yağışı sembolleri haritadaki yerini aldı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

Pazartesi günü de doğu sınırında kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Batıda çatı uçuran fırtına, doğuda ise kar yüzünü gösterirken kışlık kalın montları dolaplardan çıkarmanın zamanı kesin olarak geldi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! İŞTE HAFTA SONU HAVA DURUMU...

12 KASIM 2026 PERŞEMBE

Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yağışlı bir hava hakimken, iç ve doğu bölgelerde ağırlıklı olarak parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülmektedir. Ege'nin güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekerken, sıcaklıklar batı ve güneyde 20-25 derece bandında, doğu kesimlerde ise 8-15 derece civarında seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

13 KASIM 2026 CUMA

Yağışlı sistem etkisini batı bölgelerinde sürdürmeye devam etmektedir. Marmara'nın büyük bir bölümü ile Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulutlanmanın arttığı gözlemlenmektedir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini korumaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

14 KASIM 2026 CUMARTESİ

İtibarıyla yağışlı sistem batıdan iç kesimlere doğru genişleyerek etki alanını büyütmektedir. Tüm Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de yaygın sağanak yağışlar görülürken, özellikle Ege ve Marmara'da gök gürültülü sağanaklar yoğunlaşmaktadır. Ülkenin doğu yarısı bu geniş çaplı yağış sisteminden henüz etkilenmemiş olup, parçalı bulutlu seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

15 KASIM 2026 PAZAR

Yağışlı hava dalgası Türkiye'nin orta ve doğu kesimlerine (Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi) yayılmış durumdadır. Ege kıyılarında yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybedip yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, ülke genelinde sıcaklıkların düştüğü ve yurdun en kuzeydoğu uçlarında (Artvin, Ardahan çevreleri) kar yağışı geçişlerinin başladığı görülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

16 KASIM 2026 PAZARTESİ

Yağışlar batı ve iç kesimleri tamamen terk ederek doğu bölgelerine kaymaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de güneşli ve parçalı bulutlu, ancak daha serin bir hava hakim olurken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur etkili olmaktadır. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise kar yağışlı ve soğuk bir hava tablosu devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İŞTE O KRİTİK SAATLER

SABAH (06:00-12:00)

Türkiye'nin iç, kuzey ve doğu kesimlerinde geniş çaplı pus hadisesi görülmektedir. Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden 40-60 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar esmektedir. Yurdun güneybatı kıyılarında (Muğla ve çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, diğer bölgelerde çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

ÖĞLE (12:00-18:00)

İç ve doğu bölgelerdeki pus dağılarak yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaktadır. Marmara ve Ege bölgelerindeki 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yağışlı sistem kuzeye ve doğuya doğru genişleyerek Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya sahil şeridi) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

AKŞAM (18:00-24:00)

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yağışsız ve parçalı bulutlu hava durumu devam etmektedir. Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) hız kesmeden esmeyi sürdürmektedir. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarındaki gök gürültülü sağanak yağışlar akşam periyodunda da lokal olarak etkisini korumaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

GECE (00:00-06:00)

İtibarıyla, yurdun iç, kuzey ve doğu kesimlerinde (İç Anadolu, Karadeniz'in içleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) pus hadisesi yeniden geniş bir alana yayılmaktadır. Batı bölgelerde Marmara ve Ege'yi etkileyen 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarlar gece boyunca devam etmektedir. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz sahil şeridinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri sürmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA