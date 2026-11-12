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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM'den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:16
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM'den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda. Peki, bugün habgi saatlerde etkili olacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Havalar ne zaman soğuyacak ve ilk kar nereye yağacak? İşte haritalarla güncel detaylar...