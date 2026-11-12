SON DAKİKA HAVA DURUMU! Valilik ve MGM’den acil uyarı! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: Bugün o saatler kritik

İSTANBUL'DA FIRTINA VE YAĞIŞ HANGİ İLÇELERDE DAHA ETKİLİ OLACAK?

İstanbulluların en çok merak ettiği "Acaba bizim ilçeye yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtı da netleşmeye başladı. Fırtınanın getirdiği şiddetli rüzgar tüm megakenti sararken, özellikle sabah erken saatlerde Avrupa Yakası'nda Boğaz hattı ve Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerde (Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu) yer yer yağmur geçişleri yüzünü gösterecek. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve çevresinde öğleye kadar lokal yağış geçişleri işe gidiş saatlerinde sürpriz yapabilir. Fırtınanın şiddetiyle hissedilen sıcaklığın iyice düşeceği bu günlerde, özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, Boğaz köprüleri ve Şile-Beykoz hattını kullanacak sürücülerin rüzgar direncine ve kayganlaşan zemine karşı çok daha dikkatli olması gerekiyor.