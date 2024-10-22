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Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:31

SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Son dakika... Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda korkunç bir olay yaşandı. Yemekhanede bulaşıkçı olarak çalışan Berat C. yemekten sonra bahçeye çıkan HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı boğazından bıçakladı. Müfettiş Mehmet Aslan'ın Elazığ Keban'da bir dönem Başsavcılık yaptığı, zanlının da aynı adliyede o dönem mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi. SABAH o dehşetin görüntülerine ulaştı! İşte detaylar...

Halit TURAN
SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Son dakika haberi... Olay, Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu yerleşkesinde yaşandı. HSK Kurul müfettişi Mehmet Aslan (40) öğle saatlerinde yemekhaneye gitti.

SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Fotoğraftaki: HSK müfettişi Mehmet Aslan (40)

Yemek yedikten sonra bahçeye çıkan Aslan'ın arkasından yaklaşan yemekhanede görevli Berat C. bıçakla boynuna vurmaya başladı.

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SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Aldığı iki bıçak darbesiyle sarsılan Aslan, yere düştü. Zanlı ise HSK'nın kapı girişindeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

HSK'da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER

SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

MÜFETTİŞ AĞIR YARALANDI

Kanlar içinde kalan HSK müfettişi Mehmet Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Olayın neden yaşadığıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Berat C.'nin geçmişte Aslan ile aynı adliyede çalıştığı öğrenildi.

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