SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Aldığı iki bıçak darbesiyle sarsılan Aslan, yere düştü. Zanlı ise HSK'nın kapı girişindeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

HSK'da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER