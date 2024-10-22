Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
15:31
SON DAKİKA! HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı
Son dakika... Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda korkunç bir olay yaşandı. Yemekhanede bulaşıkçı olarak çalışan Berat C. yemekten sonra bahçeye çıkan HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı boğazından bıçakladı. Müfettiş Mehmet Aslan'ın Elazığ Keban'da bir dönem Başsavcılık yaptığı, zanlının da aynı adliyede o dönem mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi. SABAH o dehşetin görüntülerine ulaştı! İşte detaylar...