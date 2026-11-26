LİNÇ EDİLECEKLERDİ

İş insanı Fedai Karagöz salonda elleri ve ayakları bağlı halde yerde kanlar içinde yatıyordu. Polis ekipleri başka bir odada saklanmaya çalışan A.D ve M.K ile eşi Asiye Karagöz'ü gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karagöz'ün darp edilip boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı kontrolde evde alkol alındığı bir kavganın yaşandığı ve Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan A.D ve M.K ile eşi Asiye Karagöz'ü linç etmek istedi. Göz altına alınanlar güçlükle ekip otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldılar.