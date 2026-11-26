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SON DAKİKA! İhaneti gördü ve öldü: Polisler elleri ve ayakları bağlı buldu! Denizli'de korkunç olay
Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 09:21
SON DAKİKA! İhaneti gördü ve öldü: Polisler elleri ve ayakları bağlı buldu! Denizli'de korkunç olay
Son dakika haberi: Denizli'de iş seyahatinden erken dönen Fedai Karagöz, sabaha karşı girdiği evinde eşini erkek arkadaşı M.K. ile yakaladı. Çıkan tartışmada M.K. arkadaşı A.D. ile birlikte Karagöz'ü feci şekilde darp ettikten sonra boğarak öldürdü.