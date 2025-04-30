SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı İngiliz R.K. tarafından darp edildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi.