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Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:25

SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan'da taksi şoförü Kadir Biçer aracına aldığı İngiliz boksör R.K. tarafından öldüresiye darp edildi. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Biçer'in anlattıkları tüyler ürpertti.

DHA
SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

Olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olan İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

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SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı İngiliz R.K. tarafından darp edildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.