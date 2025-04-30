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SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:25
SON DAKİKA... İngiliz boksör öldüresiye darp etmişti! Taksici Kadir Biçer konuştu: Isırmaya öpmeye başladı!
SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan'da taksi şoförü Kadir Biçer aracına aldığı İngiliz boksör R.K. tarafından öldüresiye darp edildi. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Biçer'in anlattıkları tüyler ürpertti.