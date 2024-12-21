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Haberler Yaşam İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Avcılar sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:30

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Avcılar sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul deprem son dakika haberi: Avcılar merkezli sarsıntı korkuttu. Derinliği 13.8 kilometre olurak açıklanan ve megakentin birçok bölgesinde hissedilen sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik oluşturdu. Uzmanlar, depremin küçük bir şiddette olmasına rağmen şehri etkileyen birçok sarsıntının ardından dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki; AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile 21 Aralık 2024 az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! Avcılar sallandı! AFAD ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Avcılar merkezli depremin derinliği 13.8 kilometre olarak açıklandı. Bölgede ikamet eden pek çok sayıda vatandaş tarafından hissedilen depremin ardından "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Korkutan depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu. İşte, İstanbul deprem son dakika bilgileri...

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! Avcılar sallandı! AFAD ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM!

İstanbul Avcılar Merkezli, 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 13.8 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul'daki çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi.

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İSTANBUK DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.0 (Mw)

Yer: Avcılar İstanbul

Tarih:2024-12-21

Saat:20:31:28 TSİ

Derinlik: 13.8 km

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! Avcılar sallandı! AFAD ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! Avcılar sallandı! AFAD ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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