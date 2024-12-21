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İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Avcılar sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
21:30
İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Avcılar sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
İstanbul deprem son dakika haberi: Avcılar merkezli sarsıntı korkuttu. Derinliği 13.8 kilometre olurak açıklanan ve megakentin birçok bölgesinde hissedilen sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik oluşturdu. Uzmanlar, depremin küçük bir şiddette olmasına rağmen şehri etkileyen birçok sarsıntının ardından dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki; AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile 21 Aralık 2024 az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?