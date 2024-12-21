İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Avcılar sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Avcılar merkezli depremin derinliği 13.8 kilometre olarak açıklandı. Bölgede ikamet eden pek çok sayıda vatandaş tarafından hissedilen depremin ardından "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Korkutan depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu. İşte, İstanbul deprem son dakika bilgileri...