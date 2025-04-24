SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

Megakentteki büyük depremlerin ardından deprem uzmanları da peş peşe uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu küçümsenmeyecek bir deprem. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz. Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.