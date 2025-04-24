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Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 07:01

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

İstanbul, 1999'daki 7.4'lük depremden sonra en şiddetli sarsıntıyla sokaklara döküldü. Marmara Denizi'nde 13 saniye süren 6.2'lik depremle büyük korku ve panik yaşandı. Silivri merkezli deprem fırtınası gün boyu devam etti. 7 saat içerisinde 127 artçı deprem meydana geldi. Deprem uzmanları da peş peşe uyarılarda bulundu. Küçümsenecek bir deprem olmadığını belirten uzmanlar, Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olduğunu belirtti. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

SABAH
SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

Deprem fırtınası 12.19'da Silivri açıklarındaki 3.9 büyüklüğünde başladı. 12.49'da en şiddetlisi geldi, 6.2'lik sarsıntı birçok ilde hissedildi. Ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı sarsıntı yaşandı. Panikle yüksekten atlayan 236 kişi hastanelik oldu.

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

İstanbul'daki deprem fırtınası halkı sokağa döktü. Vatandaşlar, evlerini terk ederek, park, millet bahçeleri, meydan ve sahilleri doldurdu. Yiyecek ve içeceklerini alarak geç saatlere kadar artçıların geçmesini bekledi.

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SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

Deprem sonrası Fatih'te bulunan metruk bir bina kısmen yıkıldı. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi ve Beşiktaş Çarşı'da çatıları zarar gören 3'er katlı iki bina tahliye edildi.

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

Megakentteki büyük depremlerin ardından deprem uzmanları da peş peşe uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu küçümsenmeyecek bir deprem. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz. Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fay Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnız deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru'ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta bire bir çıkmıştır. 'Bu depremler büyük bir İstanbul depremini tetikler mi?' diye soracak olursanız, Marmara'da risk taşıyan yegâne fayın bu fay olduğunu söylemeliyim.