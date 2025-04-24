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SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
07:01
SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ! AFAD peş peşe uyardı! Uzmanlardan açıklamalar: Atom bombasına yakın gerginlik boşaldı
İstanbul, 1999'daki 7.4'lük depremden sonra en şiddetli sarsıntıyla sokaklara döküldü. Marmara Denizi'nde 13 saniye süren 6.2'lik depremle büyük korku ve panik yaşandı. Silivri merkezli deprem fırtınası gün boyu devam etti. 7 saat içerisinde 127 artçı deprem meydana geldi. Deprem uzmanları da peş peşe uyarılarda bulundu. Küçümsenecek bir deprem olmadığını belirten uzmanlar, Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olduğunu belirtti. İşte son dakika gelişmesinin detayları…