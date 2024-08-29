SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

ÖN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da ortaya çıktı. Ön rapora göre yolda çalışma olduğu için dönüş olduğuna dair uyarı bulunduğu, şoförün bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kaza gerçekleştiği değerlendiriliyor.

