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Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:43

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki 2 metrobüs çarpıştı. İlk gelen bilgilere göre 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Yaralılardan 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza sonrası 2 şoför ile 1 denetim amiri gözaltına alındı. Kazanın ön raporu da ortaya çıktı. Şoförler ise korkunç kazayı ifadelerinde şöyle anlattı...

AJANSLAR
Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüs başka bir metrobüse çarptı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ekip yollandı.

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

İlk gelen bilgilere göre 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Ancak durumu ağır bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 2 ŞOFÖR İLE 1 DENETİM AMİRİ GÖZALTINDA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

ÖN RAPOR ORTAYA ÇIKTI
Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da ortaya çıktı. Ön rapora göre yolda çalışma olduğu için dönüş olduğuna dair uyarı bulunduğu, şoförün bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kaza gerçekleştiği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!

"METROBÜS KAYMAYA DEVAM ETTİ!"
Kazaya sebep olan Düzgün Murat Çetin ifadesinde, "Manevra yapmaya çalıştım. Frene defalarca basmama rağmen fren tutmadı, metrobüs kaymaya devam etti" dedi. Diğer şoför E.Y. ise, 'Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm' ifadelerini kullandı.

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