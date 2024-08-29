Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
14:43
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçemece Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Kaymaya devam etti!
Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki 2 metrobüs çarpıştı. İlk gelen bilgilere göre 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Yaralılardan 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza sonrası 2 şoför ile 1 denetim amiri gözaltına alındı. Kazanın ön raporu da ortaya çıktı. Şoförler ise korkunç kazayı ifadelerinde şöyle anlattı...