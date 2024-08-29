SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video

Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı. Yaralılar var. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.