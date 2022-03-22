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Son dakika | İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:44
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
07:44
Son dakika | İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
Son dakika haberleri: 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akıl almaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ise bakıcı dehşetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ayrıca acımasız kadının kamerayı fark ettiği an da görüntülere yansıdı. İşte İstanbul'da yaşanan son dakika haberinin detayları