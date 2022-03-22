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Haberler Yaşam Son dakika | İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 07:44

Son dakika | İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

Son dakika haberleri: 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akıl almaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının vücudundaki şişlikler "boksör travması" olarak tanımlandı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ise bakıcı dehşetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ayrıca acımasız kadının kamerayı fark ettiği an da görüntülere yansıdı. İşte İstanbul'da yaşanan son dakika haberinin detayları

ARZU KAYA
Son dakika | İstanbul’da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

Son dakika haberleri: İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası M.K D. bakımıyla ilgilenen bakıcının dehşetine uğradı. Yaşlı kadının kızı H.U., annesindeki izleri görünce annesini doktora götürdü. Doktorlar, şişliğin 'boksör travması' olarak tanımladı. Eve gizli kamera yerleştiren H.U. annesine uygulanan insanlık dışı görüntüleri kayıt altına aldı.

Son dakika | İstanbul’da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

SON DAKİKA | BAKICI DEHŞETİ KAMERADA; AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

8 yıl hapsi istenen bakıcı iyi hal indirimli cezayla 26 gün içinde tahliye edilirken, geriye bir gün tokat, bir gün tekme yiyip, saçlarından sürüklenip, düştükçe kaldırılıp acımasız bakıcının eziyetlerine maruz kalan kadının mağduriyeti kaldı.

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Son dakika | İstanbul’da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

TEKME VE TOKATLAR SIRADAN HALE GELDİ!

Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki M.K.D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı.

Son dakika | İstanbul’da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

BOĞMAYA KALKTI!

Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

Son dakika | İstanbul’da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!

HASTALIK SANILDI, BOKSÖR TRAVMASI ÇIKTI

Alzehimer hastası M.K.D.'nin yaşadığı dram aslında geçtiğimiz yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar.

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