Haberler
Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:02
SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!
SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu içti. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darp etti. Ardından metrelerce yükseklikteki camdan atılan İlyas Belaziz, hayatını kaybetti. Vahşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi! İşte detaylar…