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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:02

SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!

SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu içti. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darp etti. Ardından metrelerce yükseklikteki camdan atılan İlyas Belaziz, hayatını kaybetti. Vahşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi! İşte detaylar…

Mustafa KAYA
SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!

Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı.

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SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!

Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darp edildikten sonra camdan atıldı.

SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!

10 METREDEN BETONA ÇAKILDI!

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA... İstanbul’da kan donduran vahşet: Önce uyuşturucu aldılar ardından dövüp camdan attılar!

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı.

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