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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:03

SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde Çekmeköy ve Aydos taraflarında etkisini gösterdi. Öte yandan Meteoroloji tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm

ÇEKMEKÖY VE AYDOS TARAFINDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm

Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" sayfasında 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm

Söz konusu illerde yoğun kar yağışının etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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