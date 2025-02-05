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SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:03
SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! O ilçelere daha fazla yağacak: 19 il için sarı kodlu alarm
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde Çekmeköy ve Aydos taraflarında etkisini gösterdi. Öte yandan Meteoroloji tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...