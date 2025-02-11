Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:49

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı itibariyle başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kar yağışının ilerleyen saatlerde şehri daha geniş bir alanda etkilemesi bekleniyor. Özellikle okulların durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili açıklama Meteoroloji'den geldi. İşte, 11-12 Şubat İstanbul hava durumu raporu.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı başlayan kar, aralıklarla devam ediyor. bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, kar yağışı giderek etkisini artırıyor. Peki; İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte, Meteoroloji'den yapılan açıklamalarla 11-12 Şubat İstanbul hava durumu raporu.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

İSTANBUL - AKOM'DAN UYARI: ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 dereceye arasında seyretmesi bekleniyor. AKOM, özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA