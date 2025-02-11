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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
13:49
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı itibariyle başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kar yağışının ilerleyen saatlerde şehri daha geniş bir alanda etkilemesi bekleniyor. Özellikle okulların durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili açıklama Meteoroloji'den geldi. İşte, 11-12 Şubat İstanbul hava durumu raporu.