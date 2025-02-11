SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? 11-12 Şubat Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı başlayan kar, aralıklarla devam ediyor. bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, kar yağışı giderek etkisini artırıyor. Peki; İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İşte, Meteoroloji'den yapılan açıklamalarla 11-12 Şubat İstanbul hava durumu raporu.