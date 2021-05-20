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Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:34Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:38
SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...
Son dakika haberler... İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Ortaya çıkan görüntü vatandaşları tedirgin etti. Deredeki kirlilik balıkçıların işini de etkiledi. Balıkçılardan Ömer Levent Akkor, yaptığı açıklamada "Balıkçılar ekmek parası kazanamaz hâle geldi" dedi. Çevrede kokuya neden olan 'kırmızı' dere drone ile havadan görüntülendi.