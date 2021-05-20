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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...
Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:38

SON DAKİKA! 'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Ortaya çıkan görüntü vatandaşları tedirgin etti. Deredeki kirlilik balıkçıların işini de etkiledi. Balıkçılardan Ömer Levent Akkor, yaptığı açıklamada "Balıkçılar ekmek parası kazanamaz hâle geldi" dedi. Çevrede kokuya neden olan 'kırmızı' dere drone ile havadan görüntülendi.

SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

"BALIKÇILAR EKMEK PARASI KAZANAMAZ HâLE GELDİ"

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle.

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SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.

SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef" diye konuştu.

SON DAKİKA! İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ

Marmara Denizi'nde sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.

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