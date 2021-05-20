Video Yaşam Menekşe deresi kırmızı renge büründü | Video

Menekşe deresi kırmızı renge büründü | Video

Menekşe deresi kırmızı renge büründü | Video
20.05.2021 | 09:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada 03:29
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada 20.05.2021 | 10:19
Bartın'da ayı 15 kovanı parçaladı 03:41
Bartın'da ayı 15 kovanı parçaladı 20.05.2021 | 11:10
Avcılar’da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:54
Avcılar’da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı: Hareket halindeki araçtan indi, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 20.05.2021 | 11:21
Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar | Video 00:50
Dereye yuvarlanarak yaralanan şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar | Video 20.05.2021 | 11:04
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı | Video 01:43
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı | Video 20.05.2021 | 10:42
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyundu | Video 01:11
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyundu | Video 20.05.2021 | 10:36
İstanbul Sultangazi'de taciz şüphelisi sapığın yakalanma anı kamerada 03:35
İstanbul Sultangazi'de taciz şüphelisi sapığın yakalanma anı kamerada 20.05.2021 | 10:19
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 02:56
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 10:19
Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da tepki çeken şok sözler! Yeğeninin karısı ile kaçan amca... 15:14
Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da tepki çeken şok sözler! Yeğeninin karısı ile kaçan amca... 20.05.2021 | 10:26
Kadıköy'den Marmara'ya daldı, deniz dibini saran salyayı görüntüledi | Video 05:56
Kadıköy'den Marmara'ya daldı, deniz dibini saran salyayı görüntüledi | Video 20.05.2021 | 10:13
Menekşe deresi kırmızı renge büründü | Video 06:13
Menekşe deresi kırmızı renge büründü | Video 20.05.2021 | 09:58
Muğla'da yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada 01:29
Muğla'da yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada 20.05.2021 | 10:03
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı | Video 01:33
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı | Video 20.05.2021 | 09:58
Vefat eden ünlü Türkücü Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu 00:29
Vefat eden ünlü Türkücü Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu 20.05.2021 | 09:46
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı 03:35
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 08:53
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü | Video 03:27
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü | Video 20.05.2021 | 08:53
Bursa'da pompalı dehşeti. Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti | Video 01:36
Bursa'da pompalı dehşeti. Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti | Video 20.05.2021 | 08:53
İstanbul Bağcılar'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 04:38
İstanbul Bağcılar'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 08:33
Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi 00:24
Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi 20.05.2021 | 07:06
TRT EBA TV izle! 20 Mayıs Perşembe DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (20 Mayıs Perşembe) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 20.05.2021 | 06:35

Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kokuya neden olan dere drone ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

"BALIKÇILAR EKMEK PARASI KAZANAMAZ HâLE GELDİ"
Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle. Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar. Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA