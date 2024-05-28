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SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:24
SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...
Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin önünde bulunan 3 gün önce işe girdiği öğrenilen 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.