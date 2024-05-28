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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:24

SON DAKİKA | İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin önünde bulunan 3 gün önce işe girdiği öğrenilen 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İstanbul’da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp’ün acı sonu! 3 gün önce...

Son dakika haberi! Olay, dün saat 16.40 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi.

SON DAKİKA | İstanbul’da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp’ün acı sonu! 3 gün önce...

İddiaya göre; otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinde uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rastgele ateş etti.

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SON DAKİKA | İstanbul’da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp’ün acı sonu! 3 gün önce...

KAFASINA MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA | İstanbul’da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp’ün acı sonu! 3 gün önce...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | İstanbul’da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp’ün acı sonu! 3 gün önce...

YÜREK YAKAN DETAY: 3 GÜN ÖNCE...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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