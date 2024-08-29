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Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:05

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! 3'ü ağır 12 yaralı var

Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı. 3'ü ağır 12 yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Ece YILDIZ
Mustafa KAYA
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı! 3’ü ağır 12 yaralı var

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı! 3’ü ağır 12 yaralı var

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video

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Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı! 3’ü ağır 12 yaralı var

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı! 3’ü ağır 12 yaralı var

SEFERLER YAPILAMIYOR

Kazada metrobüsteki yolculardan 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüsler çarpıştı! 3’ü ağır 12 yaralı var

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.

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