Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:05
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! 3'ü ağır 12 yaralı var
Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı. 3'ü ağır 12 yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.