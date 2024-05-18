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Giriş Tarihi: 18.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:00

SON DAKİKA! İstanbul'da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

İstanbul Üsküdar'da gündüz vakti bir aracın önünü kesip sürücüsü 56 yaşındaki emekli M.A.'yı kaçırıp araç içinde işkence ederek zorla paralarını alan 3 şehir eşkiyası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektiflerince kısa sürede yakalandı. Kaçırdıkları araç içerisinde yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken kurtarılan M.A. ise hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ifadelerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.A.'nın sözde mahallelerinden tanıdıkları bir kadınla ilişki yaşadığı ve kadına elimde görüntülerin var diyerek şantaj yaptığı için kaçırdıklarını öne sürdüler.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! İstanbul’da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Üsküdar Küplüce Mahallesinde 15 Mayıs günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 56 yaşındaki M.A. aracıyla evine doğru seyir halindeyken önünde bir araç durdu. Araçtan inen 3 kişi adamı önce darp etti ardından da zorla kendi arabalarına bindirip kaçırdı.

SON DAKİKA! İstanbul’da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

O anlar bir vatandaş tarafından da saniye saniye kamerayla kaydedildi. Olayı gören çevre sakinleri hemen durumu polise haber verdi.

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SON DAKİKA! İstanbul’da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

KİMLİKLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

'Adam kaçırdılar' ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden aracın plakası ve sahibi tespit edildi.

SON DAKİKA! İstanbul’da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Şahsın Fatih'te bir otelde kaldığı belirtilince ekipler dakikalar içinde baskın yaptı ama şüpheli orada bulunamadı. Gasp Büro ekipleri oteli tespit edince şüphelilerin Ankara'dan 3 kişi olarak geldiklerini ve kimliklerini de tek tek belirledi.

SON DAKİKA! İstanbul’da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

3 SAAT 50 DAKİKA SONRA KURTARILDI

Gasp Büro Amirliği dedektifleri, kaçırılan adamı sağ salim bulmak için adeta zamanla yarıştı.

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