SON DAKİKA! İstanbul’da şok olay! Şehir eşkiyaları önce kaçırdı sonra işkence etti: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Üsküdar Küplüce Mahallesinde 15 Mayıs günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 56 yaşındaki M.A. aracıyla evine doğru seyir halindeyken önünde bir araç durdu. Araçtan inen 3 kişi adamı önce darp etti ardından da zorla kendi arabalarına bindirip kaçırdı.