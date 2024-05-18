Gündüz vakti zorla kaçırılıp işkende edilen adam kurtarıldı! Polis şüphelileri aynı aracın içinde yakaladı | Video
İstanbul Üsküdar'da gündüz vakti bir aracın önünü kesip sürücüsü 56 yaşındaki emekli M.A.'yı kaçırıp araç içinde işkence ederek zorla paralarını alan 3 şehir eşkiyası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektiflerince kısa sürede yakalandı. Kaçırdıkları araç içerisinde yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken kurtarılan M.A. ise hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ifadelerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.A.'nın sözde mahallelerinden tanıdıkları bir kadınla ilişki yaşadığı ve kadına elimde görüntülerin var diyerek şantaj yaptığı için kaçırdıklarını öne sürdüler.
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