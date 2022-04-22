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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…
Giriş Tarihi: 22.04.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 18:28

SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…

Son dakika haberleri… İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın ön otopsisi belli oldu. Rapora göre ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti, detaylı otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. Anne Hasret Mercankaya, "Diğer çocuğum yoğun bakımda. 'Kalbi durabilir' diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. 5 gün bekleyeceksiniz diyorlar. Sağlık Bakanım lütfen yardım edin. Ne olur bu çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam" dedi.

SON DAKİKA | İzmir’de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi.

SON DAKİKA | İzmir’de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…

Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve 2 çocuğu rahatsızlandı.

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SON DAKİKA | İzmir’de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı.

SON DAKİKA | İzmir’de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti.

SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa'yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı… | Video

SON DAKİKA | İzmir’de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı…

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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