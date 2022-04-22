Video Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı… | Video
SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı… | Video

SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı… | Video

22.04.2022 | 17:42

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Son dakika haberleri… İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın ön otopsisi belli oldu. Rapora göre ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti, detaylı otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. Anne Hasret Mercankaya, "Diğer çocuğum yoğun bakımda. 'Kalbi durabilir' diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. 5 gün bekleyeceksiniz diyorlar. Sağlık Bakanım lütfen yardım edin. Ne olur bu çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam" dedi.

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