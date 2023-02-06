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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha
Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 14:06

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

Son dakika haberi... Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini gece saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de deprem çok şiddetli hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken deprem bölgesinden ilk görüntüler geldi. İşte, Kandilli, AFAD son depremler ile son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

Son dakika deprem haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

Başkan Erdoğan, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

GAZİANTEP'TE 6.4'LÜK DEPREM

Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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