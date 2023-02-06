Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 14:06

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden çok acı görüntüler! Bir büyük deprem daha

Son dakika haberi... Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini gece saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de deprem çok şiddetli hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken deprem bölgesinden ilk görüntüler geldi. İşte, Kandilli, AFAD son depremler ile son dakika haberinin tüm ayrıntıları...