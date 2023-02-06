Diyarbakır'da depremin ardından enkaz altında kalan genç kadın böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 11:36 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. 7.4'lük deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDAN GENÇ KADIN ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak amacıyla kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) Diyarbakır'da depremde yıkılan evlerin enkazında çalışmalarına devam ediyor. Enkaz altında kalan genç kadına oluşan PAK, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.