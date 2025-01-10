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SON DAKİKA | Kar Edirne'den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
10:35
SON DAKİKA | Kar Edirne'den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul başta olmak üzere yağışlı havalar geri dönüyor. Kar yağışı ise Edirne'den başlayacak. İşte meteorolojiden yapılan son dakika uyarıları...