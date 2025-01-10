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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kar Edirne'den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:35

SON DAKİKA | Kar Edirne'den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul başta olmak üzere yağışlı havalar geri dönüyor. Kar yağışı ise Edirne'den başlayacak. İşte meteorolojiden yapılan son dakika uyarıları...

SON DAKİKA | Kar Edirne’den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SON DAKİKA | Kar Edirne’den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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SON DAKİKA | Kar Edirne’den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı

HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR
Cumartesi günü yağışlı sistem Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kıyı Ege ile Marmara'da etkili olacak.

SON DAKİKA | Kar Edirne’den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı

Meteoroloji'nin cumartesi günü için beklenen hava durumu tahmin haritası...

Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

SON DAKİKA | Kar Edirne’den giriş yapıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı: İstanbul için dikkat çeken uyarı

Pazartesiden itibaren ise itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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