Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
06:08
SON DAKİKA: Kayıp Narin'i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 15 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Narin soruşturmasında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrı araştırıyor. Bu arada, mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren bir arama yapılırken, yerinden 6 metre derinliğindeki kokuyu alabilen eğitimli köpekte arama çalışmalarında yer aldı.