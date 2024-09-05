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Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:08

SON DAKİKA: Kayıp Narin'i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 15 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Narin soruşturmasında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrı araştırıyor. Bu arada, mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren bir arama yapılırken, yerinden 6 metre derinliğindeki kokuyu alabilen eğitimli köpekte arama çalışmalarında yer aldı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Kayıp Narin’i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Narin Güran, 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra evine gelen ve 'amcama gidiyorum' diye annesi Yüksel Güran'dan izin aldıktan sonra evden ayrıldı.

SON DAKİKA: Kayıp Narin’i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüşen Narin'den bir daha haber alınamadı.

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SON DAKİKA: Kayıp Narin’i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi.

SON DAKİKA: Kayıp Narin’i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi.

SON DAKİKA: Kayıp Narin’i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

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