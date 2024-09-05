Kayıp Narin'i bulmak için zamanla yarış! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşine düştü | Video
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 15 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kayıp Narin soruşturmasında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrı araştırıyor. Bu arada, mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren bir arama yapılırken, yerinden 6 metre derinliğindeki kokuyu alabilen eğitimli köpekte arama çalışmalarında yer aldı. Öte yandan, Narin Güran'ın kaçırılma ihtimaline karşı da, 81 il valiliği ile sınır kapılarına da bilgi verildiği ortaya çıktı.
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