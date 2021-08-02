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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:02

SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

Son dakika haberler: Antalya Manavgat yangını altıncı gününe girdi. Sabotaj iddiası ise yeniden gündeme geldi. Bölgede oturan vatandaşlar, koyu elbiseli iki kişi gördüklerini iddia etti. Bu iki şüpheliyi başkalarının da gördüğünü belirten bölge halkı, şunları söyledi

SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

Son dakika haberler:Antalya Manavgat'ta yangın devam ederken dün akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.

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SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6'ıncı gününe giren yangınlarda sabotaj iddialarına karşın bölgedeki ormanlık ve kırsal alanlardaki köylüler nöbete başladı. Manavgat'ın sahil kesimindeki Gündoğdu Mahallesi'nde de dün akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı.

SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

Ormanlık alandaki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, bölgede orman yangınlarıyla ilgili sabotaj olduğuna dair iddialar hızla yayıldı. Mahalle halkından Mustafa Yılmaz, nişanlısıyla birlikte yangının çıktığı bölgeye yakın zeytin ağaçlarını suladıktan sonra dönüşte uzaktan iki kişiyi gördüklerini ileri sürdü.

SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

'KOYU ELBİSELİ İKİ KİŞİ GÖRDÜK'

Yangınla ilgili ihbarda bulunduğunu da belirten Yılmaz, şöyle dedi:
"Biz nişanlımla beraber zeytini suladıktan sonra dönerken yerde küçük bir ateş gördük. Nişanlım acaba bu nedir diye bakalım dedi. Oraya bir baktık iki kişi, sadece görüntü olarak var simaları yok. Sonra orada bir sera var, görevli arkadaş vardı hemen burası yanıyor galiba, hemen kimi arayacaksak arayalım dedi. Biz hemen yangın ihbarı aradık. Onlar da oranın sahibini aradı. Sonra köylüye haber verdik, buraya geldik. Şahsın yüzünü görmedik uzak mesafe sadece beden olarak koyu elbiseli iki kişi gördük. Küçük bir ateşti zaten, biz onlara haber verip dönene kadar zaten büyüdü. Başka bir bayan arkadaş da biz söyledikten sonra o da görmüş iki kişiyi. Yüzleri gözükmüyordu. Küçük bir alevdi, serada çalışan bekçiye haber verdik, o da oranın sahibine haber verdi. Biz de yangın ihbarı aradık ve köylüye haber verdik."

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