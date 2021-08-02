SON DAKİKA | Manavgat yangınında sabotaj şüphesi: Koyu elbiseli iki kişi...

'KOYU ELBİSELİ İKİ KİŞİ GÖRDÜK'

Yangınla ilgili ihbarda bulunduğunu da belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"Biz nişanlımla beraber zeytini suladıktan sonra dönerken yerde küçük bir ateş gördük. Nişanlım acaba bu nedir diye bakalım dedi. Oraya bir baktık iki kişi, sadece görüntü olarak var simaları yok. Sonra orada bir sera var, görevli arkadaş vardı hemen burası yanıyor galiba, hemen kimi arayacaksak arayalım dedi. Biz hemen yangın ihbarı aradık. Onlar da oranın sahibini aradı. Sonra köylüye haber verdik, buraya geldik. Şahsın yüzünü görmedik uzak mesafe sadece beden olarak koyu elbiseli iki kişi gördük. Küçük bir ateşti zaten, biz onlara haber verip dönene kadar zaten büyüdü. Başka bir bayan arkadaş da biz söyledikten sonra o da görmüş iki kişiyi. Yüzleri gözükmüyordu. Küçük bir alevdi, serada çalışan bekçiye haber verdik, o da oranın sahibine haber verdi. Biz de yangın ihbarı aradık ve köylüye haber verdik."



