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Haberler Yaşam Son dakika | Manisa'da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!
Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:36

Son dakika | Manisa'da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!

Son dakika... Manisa'da zeytin tankına çıplak girerek sepetleme yapan işçinin görüntüleri Tiktok'ta paylaşıldıktan sonra infiale yol açtı. Görüntülere yağan tepki sonrası, zeytin tankına giren Muharrem Avcı polisler tarafından gözaltına alındı. Avcı, ifadesinde suçunu kabul ederek eğlence amaçlı yaptığını söyledi. Avcı sevk edildiği mahkemece "adli kontrol şartıyla serbest" şartıyla serbest kaldı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika | Manisa’da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!

Manisa'da sosyal medyada beğeni almak uğruna yapılan paylaşım bir skandalı daha ortaya çıkardı. Büyük ebatlı tanklarda muhafaza edilen zeytinler tek tek kasalanırken o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Son dakika | Manisa’da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!

Zeytin tankına çıplak girerek sepetleme işlemi yapan işçi Muharrem Avcı'nın görüntüleri müzikle montajlanıp TikTok'ta paylaşıldı. Büyük tepki çeken paylaşım infiale yol açtı. Su ve zeytin dolu tanktan zeytinleri kasalar halinde dışarı çıkartan işçinin görüntüleri bir anda tüm platformlarda yayıldı.

Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti! Gözaltına alındı | Video

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Son dakika | Manisa’da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Büyük tepki olay sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Son dakika | Manisa’da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!

Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Son dakika | Manisa’da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!

O İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'da zeytin tankına çıplak girerek sepetleme yapan Muharrem Avcı'ya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Avcı'yı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

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