Haberler
Yaşam
Son dakika | Manisa'da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!
Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
11:36
Son dakika | Manisa'da çıplak halde zeytin tankına girmişti: İfadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden beter!
Son dakika... Manisa'da zeytin tankına çıplak girerek sepetleme yapan işçinin görüntüleri Tiktok'ta paylaşıldıktan sonra infiale yol açtı. Görüntülere yağan tepki sonrası, zeytin tankına giren Muharrem Avcı polisler tarafından gözaltına alındı. Avcı, ifadesinde suçunu kabul ederek eğlence amaçlı yaptığını söyledi. Avcı sevk edildiği mahkemece "adli kontrol şartıyla serbest" şartıyla serbest kaldı.