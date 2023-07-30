Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti! Gözaltına alındı | Video
Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da bir zeytin üreticisinin zeytin tankının içerisine girip, gıda güvenliğine aykırı bir şekilde sepetleme yapmasına dair inceleme başlattığını duyurdu. Halk sağlığını tehlikeye atan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli ilk ifadesinde suçu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.
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