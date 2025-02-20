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SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:59
SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldıran 15 yaşındaki katil B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk kez atv habere konuşan acılı ailenin sözleri ise yüreklere işledi: Bu canice yapılmış bir saldırı!