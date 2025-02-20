Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:59

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldıran 15 yaşındaki katil B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk kez atv habere konuşan acılı ailenin sözleri ise yüreklere işledi: Bu canice yapılmış bir saldırı!

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' DEYİP BIÇAKLADI!

Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

Vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi konuştu: "Kavga bilmez, dövüş bilmez, çok naif bir çocuktu" | Video

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.

SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

KATİLE SOSYAL MEDYADA KAN DONDURAN DESTEK

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan iki şüphelinin cezaevinde görüntülü konuştukları anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.

SON DAKİKA