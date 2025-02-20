SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi canice hayattan koparıldı: Atv Haber’e konuşan acılı ailenin sözleri Türkiye’yi ağlattı!

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' DEYİP BIÇAKLADI!

Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

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